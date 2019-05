Varde Kommune: Varde Kommune står bag et uanmeldt tilsyn på de 15 plejecentre i kommunen. På to punkter har et plejecenter modtaget karakteren "ikke tilfredsstillende".

I det første tilfælde drejer det sig om et plejecenter, hvor personalet ikke har vidst, hvordan de korrekt skulle indberette magtanvendelser. Det andet tilfælde drejede sig om manglende forståelse for norovirus, også kaldet roskildesyge.

- Vi skal helt sikkert se det som noget konstruktivt og ikke som noget negativt. Vi får engang imellem kigget på det med nogle andre briller. Det er aldrig skidt, at der nogle gange kommer nogle friske øjne på for at se, hvordan procedurerne er her. Så jeg er meget glad for de her tilsyn, og jeg er også glad for, der er nogle ting, der kan ændres og forbedres, for det vil der altid være, siger Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social og sundhed.

Hun fortæller, at der er handlet på alt, der er "ikke tilfredsstillende" eller "delvis tilfredsstillende".