Varde Kommune: Det er ikke sikkert, at Varde Kommune får en whistleblower-ordning, der er en ordning, der sikrer, at medarbejdere i Varde Kommune anonymt kan fortælle om ulovligheder eller kritisable forhold, der sker i Varde Kommune.

Steen Holm Iversen (LA) havde stillet forslaget, men Socialdemokratiet slog fast, at de ikke ville stemme for eller imod en whistleblowerordning, før tillidsrepræsentanterne var hørt. Det var i bund og grund det, som flertallet endte med at stemme for. 17 stemte for. Dansk Folkeparti, Peder Foldager (V), Niels Haahr Larsen (V) og Peter Nielsen (V) stemte imod.

Steen Holm Iversen (LA) afgav en blank stemme, da han gerne ville have haft en beslutning om, at Varde Kommune skulle have en whistleblowerordning. Han ville også gerne høre tillidsrepræsentanterne, men i hans model skulle deres diskussion handle om, hvordan ordningen skulle strikkes sammen - ikke om kommunen overhovedet skal have ordningen.