Tillidsmand: Vi ved, hvilke to medarbejdere der er filmet med skjult kamera

Varde Kommune har brudt tillidsforholdet til HK-medlemmerne ved at spionere mod dem. Skjult kamera er en drastisk krænkelse af den personlige integritet, men spionage er også slemt, mener fællestillidsmand.

Varde: Det er to kommunale medarbejdere på Varde Rådhus, der har været udsat for skjult kamera, mens de var på arbejde. Fællestillidsmanden for HK-medlemmer ansat i Varde Kommune, Ulla Rosendahl, ved godt, hvem de to medarbejdere er. Hun synes, at det er at gå alt, alt for langt at fotografere medarbejdere på job. - Jeg ville selv have det skidt med det, siger Ulla Rosendahl. Hun synes, at Varde Kommune skal gå ind med en eller anden form for kompensation til de to medarbejdere, der har fået krænket deres integritet. Det kunne være debriefing med en psykolog eller andet. Fredag havde Ulla Rosendahl hørt fra en del bekymrede medarbejdere, dog ikke de to, der er filmet.

Brudt aftale HK mener, at Varde Kommune har brudt en aftale ved at arrangere spionagen. Dog vurderer fagforeningen ikke, at en økonomisk kompensation til medarbejderne er en mulighed.

Ulla Rosendahl arbejder i Borgerservice, hvor der er spioneret, men ikke filmet. Foto: Morten Nielsen

Der er filmet på rådhuset Der er filmet på selve rådhuset, men ikke i Varde Kommunes borgerservice i det tidligere Varde Sygehus. Her har der dog også været en "spion" for at teste datasikkerheden. Denne person nåede at sætte et internetstik i kommunens netværk. Spionen medbragte en computer. - Borgerchef Helle Marquertsen fik stikket rykket ud, siger Ulla Rosendahl. Borgerchefen var så resolut, at hun ikke tog hensyn til, at der skal trykkes på et sådant stik for at få det korrekt ud. - Det gik i stykker, konstaterer Ulla Rosendahl, som er glad for borgerchefens indgriben. Om der så kan tappes oplysninger ved at stikke et stik i kommunens netadgang, det ved Ulla Rosendahl ikke.

Sådan skal man ikke teste ansatte Ulla Rosendahl arbejder selv i kommunens borgerservice, hvor hun er lokal tillidsmand. Hun synes også, at det langt ud over anstændig opførsel af kommunen at spionere mod de ansatte, også selv om det er mindre drastisk end ligefrem at bruge skjult kamera. - Jeg mener i det hele taget ikke, man skal teste de ansatte på den måde. Det er at vise os mistillid, siger hun. Hun forstår ikke, hvis kommunen har mistillid. - Der kan da ske fejl, men det kan der jo alle steder, hvor der er mennesker, siger hun om datasikkerheden. Men hun mener, at de ansatte har styr på det.