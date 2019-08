Tillidsmand: Der er intet fortegnet i sagen om otte syge medarbejdere på Sky-Light

Debat: Man er ret frustreret, når man gang på gang skal læse, at vi nærmest selv er skyld i, at vi er blevet syge af PMDA. Vi kan ikke se, hvad der skulle være fortegnet i denne sag.

Det er nu to måneder siden, at sagen første gang blev omtalt i medierne, og fra medarbejdernes side har vi end ikke haft mulighed for at fremlægge for ledelsen, hvad der kunne have været anderledes. Ledelsen har endnu ikke villet tage en snak med os om opfattelse og fakta.

Der er aftalt et møde i uge 35 mellem ledelse og medarbejdere, som gerne skulle afklare, hvad der er op og ned i denne sag. Det havde måske været mere passende, at direktøren havde afventet at udtale sig, indtil han havde hørt indspark og fakta fra begge parter. Realiteterne er, at vi står med otte syge medarbejdere, der alle bevisligt er blevet syge af PMDA, og det havde vi forhåbentligt ikke gjort, hvis alt havde været, som det skulle være.