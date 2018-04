Tilflytterne er oftere på kontanthjælp og dagpenge end fraflytterne - men måske er det ikke så skidt

Når en person flytter til Varde Kommune, så er der en større sandsynlighed for, at det er en person på offentlige ydelser, end når en person flytter fra kommunen. Varde Kommunes direktion har nu bedt om en mere grundig analyse.

Varde Kommune: Mellem september 2016 og august 2017 flyttede 267 borgere, der var på offentlige ydelser, til Varde, mens kun 184 borgere på offentlige ydelser flyttede væk. Der flyttede altså flere på offentlige ydelser til kommunen, end der flyttede væk. Det er, selvom der i den periode var en større fraflytning end tilflytning generelt.

Det viser en analyse, som Norddjurs Kommune har lavet.

Udviklingen er ikke nødvendigvis udtryk for et problem:

- Overordnet set er det en negativ udvikling, men vi skriger også på arbejdskraft, siger kommunaldirektør Mogens Pedersen.

Han peger på, at en anden analyse viser, at Varde Kommune er god til at få folk på offentlig forsørgelse i arbejde. Det kan være, at det er nogle af tilflytterne, som kommunen får i arbejde. Modsat vil han være ked af, hvis der bag tallene ligger, at Varde Kommune modtager mange af de familier, der flytter, fordi de for eksempel er havnet i en mulig tvangsfjernelsessag i deres gamle kommune.

- Vi vil gerne have, at folk flytter til kommunen af kærlighed og ikke på flugt fra noget.