Til whiskysmagning søndag formiddag

Parret køber egentlig ikke meget. For det drikker ikke meget. Men det samler på de gode historier og elsker at lære mere.

Øllet blev hans skæbne. Siden er han og hustruen blevet mere og mere interesseret i at ting skal smage, om det så er øl, vin eller whisky. Derfor står der altid et forsøg på bryggersbordet. Lige nu en Russian Imperial Stout på gamle egetræsfade.

- Det begyndte med, at vi selv bryggede øl. Så kom jeg med i Warwik, og nu er jeg i Jacobi Craft Brew. Vi kommer på flasker i løbet af foråret, og så får vi vores øl til salg her ude, siger han.

Ny og gammel samler

Tobias Biza er inde for at smage på de to flasker whisky, han har fået af lillebror Marcus og svigerinde Natasja i 27 års fødselsdag.

Han er lige begyndt at samle whisky, så han er kørt helt fra Vejle for at komme til at smage de dyre dråber sammen med Marcus og Natasja, der er med fra Ølgod.

Allan og Hjørdis Nielsen er i den anden ende af aldersskalaen. Han siger de er phd'er. Pensionister Hele Dagen. Han er også triatlet og gennemfører hvert år flere jernmænd, hvor man svømmer 3800 meter, cykler 180 kilometer og løber et maraton.

- Så vi drikker ikke meget. Kun et eller to meget små glas, som vi nyder, siger parret.

Oliver Tolde, der er elev i butikken, drikker heller ikke meget. Når altså han drikker af varer fra sit lærested, for at blive klogere. Men, han er 18 år og er også på byture, hvor det drejer sig mere om virkning end om smag.

- Det kan jeg vist ikke lyve mig fra. Men jeg starter altid med nogle øl her fra, mens jeg stadig kan smage noget, siger han og griner.

Butiksindehaveren selv, Lars Aagaard Nielsen, drikker aldrig i butikkens åbningstid. Det er bare et princip. Ellers vill udskiftningen af varelageret fra fjernsyn og lydanlæg til alkohol og delikatesser nok også være for risikabelt.