Til mesterskab med Robin Hood

Ho/Varde: Sherwood-skovene var byttet ud med klit-toppe i uberørt natur ved Ho, da bueskytter af alskens slags, 210 i alt, lørdag mødtes til DM i 3D bueskydning.

- Hvis du er stresset, skal du skyde med bue, sagde mændene i den patrulje, der som de første skulle skyde ved post 6.

- Vi har 90 sekunder til at sætte to pile, og vi må gå hen til pinden, når vores tid begynder, siger Peter Hansen fra Fredericia.

Han skyder barbue, der minder om de andres langbuer. Den væsentlige forskel er i forhold til patruljen på næste klittop, der her på toppen kaldes "rullestole" og "rollatorer". De skyder med compoundbuer, der via en masse udvekslingssystemer er lettere at trække og i ro.

- De har også forstørrelsesglas, siger mændene på langbuerne med hovedrysten om compoundbuernes kikkertsigte.

Den tredje gruppe, der er med ved DM, er bue-jægerne. Men uanset hvilken gruppe man tilhører, skal alle skyde på de samme 24 dyr.