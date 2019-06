Tidligst i 2022 får mindre byer små biblioteker

Cirka sådan vil et nærbibliotek komme til at se ud. Illustration: Varde Kommune

Biblioteksleder Peter Holm Lindgaard vil have mini-biblioteker i en række byer i Varde Kommune. Nu er der et konkret forslag, men det bliver tidligst til virkelighed i 2022.

Varde Kommune: Efter mange år med mere og mere centralisering på biblioteket i Varde Kommune, kom biblioteksleder Peter Holm Lindgaard med et opsigtsvækkende budskab i oktober 2018: Han ønskede et bibliotek på enhver folkeskole i Varde Kommune. Nu er det ikke længere blot en ide, men et konkret forslag. For en halv million kroner, kan der laves nærbiblioteker i Ansager, Helle Hallen, Næsbjerg, Outrup og Tistrup. Det er bittesmå biblioteker, der på en tegning også kaldes for en "bog- og medievæg". Der er hylder, hvor man kan hente eller aflevere bøger, og så er der en computerskærm til at bestille materialer på. Der vil også være en skærm til at kigge på digitale kompier af for- og bagsider på bøger, som man så kan bestille hjem på væggen. Nærbibliotekerne skal etableres i haller, skoler eller andre offentligt tilgængelige steder.

Hvis det bliver en succes, så kan der også oprettes nærbiblioteker i Alslev, Kvong, Sig, Skovlund, Starup-Tofterup og Årre. Det er der ikke ansøgt om penge til endnu.

I dag kan man bestille materialer hjem til den lokale brugs og aflevere dem igen samme sted. Ifølge forslaget skal disse aftales opsiges i forbindelse med nærbiblioteket. Det er ikke helt klart, om det er alle aftaler, der skal opsiges, eller kun i de byer, der får et nærbibliotek.

En god ide. Udvalgsformand Mads Sørensen (V) synes godt om bibliotekets forslag: - Det her er en måde, hvor man kan sikre en biblioteksløsning lokalt for begrænsede midler. Samtidig er det også en mulighed for at etablere nærbibliotekerne der, hvor borgerne har deres hverdag, deres dagligdag - om det er i det lokale aktivitetshus eller i idrætshallen, siger han. Derfor ville han egentlig gerne finde pengene hurtigt.

Tidligst 2022 Der er bare ét problem: Politikerne har besluttet, at der ikke er plads til nye anlægsprojekter før 2022. Og derfor bliver nærbibliotekerne tidligst til noget om de cirka tre år. Helt skidt er det ikke, mener udvalgsformanden: - Det er jo sådan, at der først er frie anlægsmidler i 2022. Men det her er jo en løsning, der hele tiden udvikler sig. Den digitale udvikler er hele tiden i proces. Det er klart, at den løsning, der er i dag, måske ikke er den samme som den, der er om tre år. Så på den måde synes jeg, det er spændende at afvente, hvordan det går. Han synes i øvrigt, at biblioteket også er decentralt i dag. Det er muligt at bestille bøger hjem til haller og brugser og aflevere dem der igen.