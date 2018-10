Tidligere turistmagnet skal rives ned

- Ingen vil købe det, og vi har for mange kommunale kvadratmeter. Det er det her et eksempel på, og det forfalder, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

En kort overgang viste SportsPark Blåvandshuk interesse for bygningerne på 1.047 kvadratmeter. Men det blev ved interessen, hvorfor Varde Kommune satte bygningerne til salg. Men forgæves. Så derfor har plan og teknik besluttet, at bygningerne skal rives ned.

Lejeboliger

Byrådsmedlem Henrik Vej Kastrupsen (L) er også formand for Oksbølby.dk. Og her hilses beslutningen velkommen.

- Det matcher fint med den områdeplan, vi har lavet, siger Henrik Vej Kastrupsen.

De har selv undersøgt muligheden for at omdanne Ravmuseet til et Kulturhus. Men det blev, som han siger, hverken til fugl eller fisk. Derfor er fokus nu rettet med nye boliger på grunden, som faktisk allerede i 1995 var på tapetet. Men dengang fik Kendt Dybfrost afslag på at udstykke en del af grunden til boliger.

- Vi er nødt til at gøre noget meget konkret og spørge de ældre, om de vil flytte til noget mindre og bynært. For hvor stort er behovet, siger Henrik Vej Kastrupsen.

Men han vurderer selv, at lejeboliger opført af enten en privat eller et alment boligselskab vil være en optimal løsning for Oksbøl.