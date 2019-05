Tidligere gruppeformand er kampagneleder: - Vi har ventet på den her valgkamp i utrolig lang tid

Varde: Niels Ole Beck (S) har fået en gammel kending som kampagneleder. Det er nemlig Kjeld Anker Espersen (S), der frem til sidste valg var gruppeformand for Socialdemokratiet i Varde Byråd. Han hjalp også bag kulisserne ved det seneste kommunalvalg, fortæller han.

Han er glad for, at statsministeren har udskrevet valget:

- Vi har ventet på den her valgkamp i utrolig lang tid, siger han.

Hans rolle bliver eksempelvis at koordinere, sætte ting i gang og bestille annoncer. Han skal dog ikke det hele selv, for der er helt valgudvalg, der støtter op om den lokale kandidat. Kjeld Anker Espersen siger, at det valgudvalg mødes senest i løbet af onsdag.

En af de første opgaver bliver at hive fat i andre fra Demokrati på Vestjysk - partiforeningernes samarbejde i Varde Kommune - for at høre, om partierne skal lave nogle fælles arrangementer.

Og så er der budskaber, der skal ud på især sociale medier.

- Der ligger noget, der er klar til affyring, siger han.