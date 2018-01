Tidligere byrådsmedlem står bag underskriftsindsamling til fordel for Strandhotellet

Vejers: Igennem flere år har nu tidligere byrådsmedlem Erhardt Jull (V) kæmpet Sigrid og Niels Jørgen Frandsen sag. Efter i 61 år at have lejet grunden, hvor Strandhotellet Vejers ligger, er det slut den 31. marts. Hotelparret har i adskillige år forsøgt at købe grunden af Naturstyrelsen. Men både tidligere miljøminister Karen Ellemann (V) og nuværende miljøminister Esben Lunde Larsen vil ikke give dem mulighed for at købe grunden, som det skete i tilfældet med Rødhus Feriecenter ved Jammerbugt i 2012. Her fik FolkeFerie lov til at købe den lejede grund af Naturstyrelsen uden at det kom i udbud. Kort efter solgte FolkeFerie hele feriecentret.

Når lejekontrakten ophører, skal Sigrid og Niels Jørgen Frandsen aflevere nøglerne til Strandhotellet, som formentlig rives ned og sælges som et projekt af statens ejendomsselskab Freja Ejendomme.

Som et svar til både miljøminister Esben Lunde Larsen (V) og Naturstyrelsen har Erhardt Jull igangsat en underskriftsindsamling.

- Målet er moralsk opbakning til Sigrid og Niels Jørgen. Staten skal behandle dem anstændigt og give dem kompensation, siger Erhardt Jull.