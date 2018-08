Tidligere borgmester er formand: Selvbetjent turistattraktion er et kæmpe hit

Nymindegab: De fire esehuse er en turistattraktion af rang. De frivillige bag husene laver stikprøvetællinger på antal biler og ganger hver bil med tre, hvilket giver et skønnet besøgstal på ikke mindre end 40.000 gæster årligt.

- Vi har lagt det an, så det er meget publikumsvenligt. Det koster ikke noget at sætte sig ind i Esehusene, og de er åbne døgnet rundt og frit tilgængelige. Hvis man for eksempel gerne vil have sin familie ud til fest, så kan man skrive sig på opslagstavlen, hvor enhver kan skrive sig på, og så kan man reservere en eller to hytter. Man kan tænde op i pejsen eller grillen og anrette maden på plankebordene i de stråtækte esehytter eller udendørs ved borde og bænke med udsigt til fjord og klitter. Så har man de hytter, så længe man har skrevet sig på reservationen, siger Bent Poulsen.

Han er formand for V6's Venner, der både passer esehusene og en gammel fiskekutter, der hedder V6. Bent Poulsen er desuden tidligere borgmester i den nu nedlagte Blaabjerg Kommune.

Han og de andre frivillige i V6s venner holder området rent og pænt og sørger for rene toiletter, håndklæder og toiletpapir.