Tidligere borgmester: Tøv lidt med at lukke kulturhuset

Set med mine øjne, er der ikke store og indlysende fordele ved at investere et betydeligt beløb i at skabe plads på Nr Nebel skole til de nuværende og fremtidige aktiviteter, som er hjemmehørende i kulturhuset i dag. Ganske vist er der god plads på skolen i dag ,men ingen kan med sikkerhed forudse om børnetallet vil stige, falde eller stagnere over de kommende 20 -30 eller 40 år, men sikkert er det, at Nr Nebel er stedet, hvor der er et udviklingspotentiale først og fremmest grundet turismen og dermed er der grundlag for en skole også i det meget lange perspektiv.

Jeg vil derfor anbefale, at man tøver lidt og at Kommunen lader brugerne af kulturhuset få ro og tid til at undersøge og drøfte en anden mulig fremtidig udvikling for kultur og fritidslivet i Nr Nebel!

Set i det lange perspektiv, vil det utvivlsomt være fordelagtigt for Nr Nebel by ,at samle de økonomiske og mentale kræfter frem for at sprede dem.

Byens Fritidscenter rummer i dag aktiviteter , der tiltrækker alle aldersgrupper til fysisk udfoldelse og det kunne, i fremtiden, med fordel for alle parter også indrettes med plads til kulturaktiviteter.

Fritidscentret har allerede i dag et stort mødelokale til 60-70 personer, et mindre til 15 personer og selve hallen ,hvor der kan sættes stole ind til 300 personer eller opdeles til mindre end det.Derudover er der køkken og cafeteria. Et fremtidigt Fritids og Kulturcenter vil være et væsentligt aktiv for byen ,som alle kan være med til at forme og udvikle.Skolen er naturligvis vigtig og uundværlig ,men i højere grad en kommunal forpligtigelse.