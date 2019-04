Tidligere Store Nørd til NaturKulturVarde

NaturKulturVarde opruster. Den nye naturvejleder Peter Skjødt Knudsen er tidligere Store Nørd i den mangeårige TV-række under dette tema.

Varde: Naturnørd og Store Nørd står sammen med det øvrige naturvejlederteam hos NaturKulturVarde klar til at levere oplevelser og viden i naturen. Foråret kommer springende, og det gør et udvidet naturvejlederteam hos NaturKulturVarde også, lyder det i en pressemeddelelse.

- Vi har brugt vinteren til at opruste på medarbejdersiden, siger teamleder Lasse Frøkjær Madsen.

Det er her, at udtalelsen om at "Naturnørd og Storenørd står sammen" giver mening.

- Vores naturvejleder Jonas Gadgaard startede sidste forår med ugentlige videoer om naturen under overskriften "Naturnørd", hvilket er blevet en stor succes med mange følgere. Og vores nye naturvejleder Peter Skjødt Knudsen er tidligere Store Nørd i den mangeårige TV-række under dette tema.

- Peter er dog langt videre end i Tv-mediet, og har blandt andet de seneste fem år arbejdet for WWF (Verdensnaturfonden) med blandt andet maritim formidling om havet og livet under overfladen. Han har en baggrund som biolog, har undervist på Varde Gymnasium og er i øvrigt fra lokalområdet, idet han er født og opvokset i Varde og nu bor i Mejls.