Ældreminister Thyra Frank siger, at hun vil anbefale andre kommuner, der gerne vil gøre mere for demente, at besøge Ansager og Skovlund, der er Danmarks første demensvenlige lokalsamfund.

Ansager/Skovlund: Ældreminister Thyra Frank (LA) var mandag på besøg på Ansager Plejecenter, hvor hun hørte om erfaringerne med, at Ansager og Skovlund er blevet Danmarks første demensvenlige lokalsamfund. Det er et initiativ, der skal udbredes til hele landet. Hun fortæller, at hun fandt erfaringerne meget interessante, og at hun, når hun besøger andre kommuner, vil anbefale dem at besøge Ansager og Skovlund, hvis de også gerne vil være mere demensvenlige. - Det har faktisk altid være tabu. Det er ikke noget, man vil tale om, siger hun om demens. Det gør, at demente risikerer at blive isoleret. Hun tror på, at de tiltag, men gør i Ansager og Skovlund, kan være med til at modvirke det. Hun synes også, det er meget interessant, at man i området har fået demens på skoleskemaet, så det bliver noget, borgerne i alle aldre forholder sig til.

Demensvenligt lokalsamfund Skovlund-Ansager Udviklingsråd, Ansager Byudvikling, præsten, plejecentret, Syddansk Universitet og pårørende til demente samarbejder om at skabe et demensvenligt lokalsamfund. Det er støttet af Sundhedsstyrelsen.Det er tanken, at erfaringerne skal bruges til at skabe demensvenlige lokalsamfund i hele landet.



I projektet har der været borgermøde, en temaaften om fremtidsfuldmagter mv., en kunstudstilling, et frivilligt korps og musik-arrangementer. Demens er også kommet på skoleskemaet, butikkerne har arbejdet med at blive demensvenlige, og demente er blevet inviteret med til Idræt om Dagen.

Thyra Frank hilser på Jenny Madsen, der bor på Ansager Plejecenter.Foto: André Thorup

Kommunernes ansvar Hun fortæller, at hun gerne vil hjælpe med at få flere kommuner i gang med at blive demensvenlige ved at finde penge til at hjælpe i gang. Grundlæggende er det dog kommunerne, der har den største del af opgaven. En del af grunden til det er, at hun ikke mener, at erfaringer fra Skovlund og Ansager kan kopieres direkte. - Kommuner er meget forskellige, og det er forskellige typer mennesker, siger hun.

Byrådsmedlem Niels Haahr Larsen (V) fra Ansager sidder ved siden af Thyra Frank.Foto: André Thorup

Fordel med små samfund Det er også noget, som Varde Kommune er opmærksom på. Det ville have været sværere at skabe et demensvenligt samfund i et tættere bebygget område, mener Claus Fjeldgaard, der er social- og sundhedsdirektør i Varde Kommune: - De små lokalområder kan noget, som de store byer ikke kan, siger han. Apropos små lokalområder roste Thyra Frank, at Varde Kommune byggede Ansager Plejecenter i 2013, selvom der kun var grundlag for 25 pladser, da tendensen går mod meget store plejehjem. Hun syntes, det var godt, at det betød, at de ældre dermed kunne blive i deres lokalsamfund. - Det er, fordi vi politisk vil de små samfund, siger Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social og sundhed.