Thyge Nielsen holdt et år: Ny formand for Stafet for Livet

Leif Poulsen har mistet to søskende til kræften. Han var i 15 år formand for amatørteateret Drabanterne - nu er han formand for Stafet for Livet i Varde Kommune. Privatfoto

Stafet for Livet 2019 blev knap så godt. Thyge Nielsen erkender opgaven var for stor og Drabanternes tidligere formand tager over.

Varde-Ølgod: Kræftens Bekæmpelses årlige Stafet for Livet i Varde Kommune gav 260.000 kroner i overskud i år. Ikke helt på højde med sidste års 410.000 kroner, og nu skal der nye kræfter til. Thyge Nielsen, tidligere byråds- og regionspolitiker, påtog sig formandsrollen sidste år, men han har valgt allerede at stoppe igen: - Jeg var ikke klar til at påtage mig så stor en opgave endnu. Jeg vidste reelt ikke, hvad det var. Nu har de fået en formand, der har været med et år og véd, hvad han går ind til og kender konceptet. Og som alt andet lige bor i Ølgod - det er ikke et must, men gør da tingene lettere, siger Thyge Nielsen og fortsætter: - Vi har også valgt at flytte stafetten. I år var det den 16. juni, og det var uheldigt. Det var sidste dag på efterskolerne, så de kunne ikke komme, og mange andre sammenfald gjorde, at kun 600 gik med. Derfor bliver det næste år den 22. august, for stafetten er ikke kun penge, det er lige så meget en manifestation, en opbakning til alle, der er ramt.

Foto: Louise Koustrup Thyge Nielsen erkender, han ikke var sig bevidst, hvor slidt han var af hele Bios-Falck sagen. Han var ikke klar til opgaven som formand for Stafet for Livet. Arkivfoto: Louise Koustrup

Ny formand brænder for sagen Ny formand, Leif Poulsen fra Ølgod, lever på alle måder op til mundheldet om, at vil man have noget gjort, skal man gå til én, der har travlt i forvejen. Leif Poulsen er både fuldtids lærer på Ølgod Efterskole og selvstændig alt-mulig-mand med sin Ølgod-afdeling af firmaet Mand og Bil. Men, han er også berørt af kræft, og han har erfaring med organisationsarbejde efter 15 år som formand for amatørteateret Drabanterne i Ølgod. - Jeg har mistet to søskende til kræften. Derfor vil jeg gerne være med til at kæmpe for det. Jeg har gået Stafet for Livet stort set siden start. Du har vel nok at se til også uden formandsposten? - Fuldstændig. Men jeg gør det, fordi jeg brænder for det. Jeg plejer ikke være med i noget, med mindre jeg brænder 100 procent for det, siger han.