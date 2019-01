Thyge Nielsen får ridderkorset: - Den er da rar at kunne tage frem og kigge på

Tidligere regionsrådsmedlem Thyge Nielsen fra Årre har været ude at købe nyt jakkesæt. For den 28. januar får han ridderkorset.

65 år.Flyttede til Årre for 40 år siden, for 39 år siden begyndte hans politiske karriere i landbrugsforeningen. Sad 20 år i landbrugsforeningens bestyrelse, har siddet 20 år i amts- og regionsråd, blandt andet som formand for teknik- og miljøudvalget og senest for det præhospitale udvalg. Sad også 12 år i byråd, altid for Venstre. Er i dag formand for Stafet For Livet i Varde Kommune, i bestyrelsen for Hospice i Esbjerg, i advokatnævnet og i menighedsrådet i Årre Sogn.

Stolt og ydmyg

Hvad vil du bruge ridderkorset til?

- Det ved jeg ikke lige nu. Det er jo ikke sådan en, man render med til daglig. Jeg ved heller ikke, hvornår jeg skal bruge den, men den er da rar at kunne tage frem og kigge på. I første omgang vil jeg nøjes med at være stolt af at have den.

- Jeg er stolt og ydmyg over, at der er nogen, der har indstillet mig til det. Jeg tager det da som et skulderklap for det arbejde, jeg har lavet. Der er mange, der tror, at jeg ikke har lavet andet end Bios, men det er jo noget forfærdeligt vrøvl. Jeg har haft en meget stor finger med i etableringen af Nationalpark Vadehavet, hele genslyngningen af Varde Å er også lavet, mens jeg sad for bordenden, og i alle mine 20 år i amt og region har jeg siddet i sygehusudvalget og været med til at geare Sydvestjysk Sygehus til fremtiden.

Helt konkret hvad, regionen har begrundet sin indstilling med, forventer Thyge Nielsen at få at vide ved overrækkelsen.