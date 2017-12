Thyge Nielsen er mest stolt af forbedringer for demente

Varde Kommune: Thyge Nielsen (V) har kun få dage tilbage for formand for social og sundhed. Når han kigger tilbage, så er det, han er allermest stolt af, at Varde Kommune besluttede sig for at blive en demensvenlig kommune. Det har været startskuddet til en lang række initiativer for demente og deres pårørende.

- Det er ikke så tabu, som det har været. Det er måske det allervigtigste: At man godt kan snakke om det, og man kan godt være bekendt at bede om at få hjælp. Der er mange, der har skjult det, og så har de pårørende alene trukket læsset, siger han.

- Det er nok det bedste, vi har gjort i den her periode: At sætte så meget fokus på lige nøjagtig det problem. Vi er bestemt ikke i mål endnu, men Varde Kommune er frontløber.