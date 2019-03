Oksbøl: I forbindelsen med torsdagens generalforsamling i SportsPark Blåvandshuk, så modtog Thomas Sørup Mortensen årets vandrepokal.

I en pressemeddelelse skriver SportsPark Blåvandshuk, at Team Vest Håndbold havde indstillet Thomas Sørup Mortensen for hans store arbejde på tværs af foreningerne og hans måde at være aktiv på. Han spiller håndbold og fodbold. Han er bestyrelsesmedlem i BV Fodbold, træner i fodbold samt både bestyrelsesmedlem i Sportsfestivalen og meget dygtig aktiv medarrangør af sportsfestivalen.

Derudover er Thomas Sørup Mortensen næsten verdensberømt i hele Vestjylland for to meget store hjælpearrangementer. Nemlig jægernes julehjælp, som sikrer lidt ekstra fjerkræ til værdigt trængende. Derudover er han julemand for rigtigt mange børnefamilier den 23. og 24. december, hvor han besøger børnefamilier fra Janderup i øst til Blåvand i vest.