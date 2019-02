Skovlund: Hvert år lægger Skovlund Friskole skoleskemaet til side og ophæver alle skel og grænser mellem klasser og aldersgrupper, når skolens elever deltager i en teater- og temauge.

I år er valget faldet på "Alice i Eventyrland", da stykkets skøre, skæve og fantasifulde univers tiltaler drama- og musiklæreren Anne-Lis Brodersen.

- Med talent, vilje og sammenhæng som skolens bærende værdier, er det for os naturligt, at eleverne ser sig selv og hinanden som en del af fællesskabet. Med blandt andet dette formål begynder hver skoledag med morgensamling for alle skolens elever. Senere på dagen mødes de alle til frokost i skolens spisesal, fortæller en af skolens lærere, Karsten Østergaard i en pressemeddelelse.

Torsdag kl. 10.30 er der generalprøve, hvor byens borgere og bedsteforældre er indbudt. Om aftenen kl. 18.30 er der forestilling for forældrene.