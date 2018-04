Teaterglade piger laver børneteater om at være sur

Janderup: Mette Iversen, Janderup, og Inga Dalgaard fra Bramming, bosat i Ribe, kan ikke få nok af teater. De er begge yderst aktive i 7-kanten - og nu sætter de i fællesskab selv en forestilling op.

De to piger mødte hinanden på Vostrup Efterskole og er vilde med teater. De søgte og fik økonomisk hjælp hos en ungdomspulje i Varde Kommune, og nu er der premiere på stykket "Sur, Sur, Sur" i 7-kantens lokaler i Janderup. Stykket henvender sig til børn i alderen tre-otte år.

- Forestillingen handler om det at være sur på forskellige måder. Vi har skabt forestillingen med henblik på at give børn en underholdende oplevelse og for at få en god snak med børnene om, hvad man gør, når mor og far er sure på hinanden, hvad man skal gøre, når man er sure på andre, og at man nogle gange kan blive sur på sig selv, og det er faktisk i orden, siger pigerne i en pressemeddelelse fra 7-kanten.

Sur, Sur, Sur spiller i 7-kanten onsdag 9. maj kl. 18 og torsdag 10. maj kl. 11. Der er fri entré.