Taxavognmænd beholder den kommunale kørsel

Varde Kommune: Det bliver også i de kommende år Sydjysk Befordring, der står for skolebusser, lægekørsel og anden kommunal kørsel for Varde Kommune. Sydjysk Befordring havde nemlig et billigere tilbud end det landsdækkende Handicapbefordringen.

Sydjysk Befordring er en sammenslutning af taxavognmænd, der helt tilbage i 1970'erne gik sammen for sammen at kunne køre patienttransport. I 2012 udbød Varde Kommune hele sin kommunale kørsel på én gang og fik et bilbud fra Sydjysk Befordring, der gav en besparelse på seks millioner kroner om året.

Det viste sig dog at give for ringe service på skolebuskørslen, så politikerne har siden sendt to millioner kroner om året ind i systemet igen. I det nye udbud bliver prisen igen 2,5 millioner kroner dyrere om året, selvom der er indført længere ventetider. Samlet er kørslen dog stadig billigere end før 2012.

Den nye kontrakt gælder til 2023, men kan forlænges med ét eller to år. Den træder i kraft 11. februar.