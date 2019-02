Taxakunde forsvandt efter tur: Politiet fik ham til at betale

Varde/Esbjerg: En 37-årig mand fra Esbjerg tog en taxatur til Bøgevej i Varde. Manden forsikrede chaufføren om, at han ville komme tilbage med nogle penge, da han forsvandt ind på adressen på Bøgevej.

Chaufføren, en 54-årig mand fra Esbjerg, syntes der gik for lang tid. Han tilkaldte torsdag klokken 22.32 politiet, som ankom til den afventende taxa på Bøgevej i Varde. Det lykkedes for politiet at udrede betalingen, med andre ord: Kunden kom til at betale for turen, da politiet tog fat i sagen.