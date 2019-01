Tastefejl tog luften ud af økonomien i Sportspark Blåvandshuk og udløste ekstra momsregning på én million kroner

Oksbøl: Den gode nyhed er, at Sportspark Blåvand er i fuld vigør som aldrig før. Den dårlige nyhed er, at Sportspark Blåvandshuk lige nu er groggy efter en momspuster i maven. Cirka en million kroner i manglende betalt moms. Derudover havde Sportspark Blåvandshuk et underskud på 1.588.057 kroner i 2017, hvilket skyldes den manglende momsbetaling og store engangsudgifter til en omfattende energirenovering.

Formand Henrik Slot Hansen fra Sportspark Blåvandshuk fortæller, at de straks i fjor igangsatte en genopretningsplan. Og der er nu igen overskud i Sportspark Blåvandshuk, der siden 2012 har øget omsætningen med cirka 40 procent og i dag omsætter for godt ti millioner kroner.

- Det går, som det skal. Vi er udfordret på likviditeten, ikke på driften, siger Henrik Slot Hansen.

Derfor bad bestyrelsen byrådet om lov til at hæve kassekreditten fra 1,8 til 2,5 millioner kroner og fik et klart nej. I stedet besluttede kultur og fritid at forudbetale driftstilskuddet for 1. og 2. kvartal for 2019. Cirka 716.000 kroner.