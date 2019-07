Tasse møder sine børnebørn til Open Air

Da Erik Thastrup voksede op i Varde i halvtredserne hed cirka hver anden dreng Erik, og derfor fik de fleste kaldenavne. Thastrup blev til Tasse, og i dag er han stolt af at hedde "kop" på tysk.

- Jeg tror, jeg har været til Open Air i 30 år. Jeg har været frivillig både for badmintonklubben på Open Air, og for Open Air, som jeg også har været med i, siger han og fortsætter:

- Det er en stor familiefest, en havefest. Jeg møder gode venner, og jeg møder familie. I dag kan jeg møde mine børnebørn hernede.

Alderen er ingen hindring. Tasse fylder 69 til januar, men han kan stadig danse på bænkene. Han må bare erkende, at kroppen ikke tåler så meget alkohol som tidligere, og det tager længere tid at restituere bagefter. To dage, skal han bruge nu om stunder for at blive sig selv igen bagefter.