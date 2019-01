Hostrup: En 51-årig mand fra Esbjerg slog fredag rekord i hastighedsovertrædelse på Varde Landevej. Han kørte med 147 kilometer i timen, da politiet fik fat på ham ved Hostrup.

- Forleden tog vi en med 135 kilometer i timen, men fredag så vi en, der kørte 147, siger vagtchef ved Syd og Sønderjyllands Politi, Bjørn Pedersen.

Varde Landevej er et sted, hvor der hyppigt bliver lavet fartmålinger. Rekordholderen bliver nu sigtet for den høje hastighed og for at køre uden kørekort.