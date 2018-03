Tæt tåge i Netto: Vognmand udløste røgkanon ved en fejl

Onsdagen startede ikke lige godt for alle personer.

I Varde kom en vognmand ved et uheld til at udløse Nettos alarmsystem. Det satte gang i butikkens røgkanon, som fyldte butikken.

- Der var ikke udsigt til gode tilbud, sagde vagtchef fra Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær til JydskeVestkysten med et glimt i øjet.

Han fortalte videre, at vognmanden ringede til politiet for at fortælle, at det hverken var nødvendigt at sende politi eller brandvæsen til stedet, hvis borgere anmeldte røgen.

I stedet blev butikkens vagtselskab tilkaldt.