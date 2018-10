Tæt opgør mellem kønnene: Er den spinkle pige hurtigere end den stærke dreng?

Klar, parat, start: Ebbe Stage er ikke favorit, men han kæmper for at vinde over Mille Jensen. I baggrunden lærer Christina Mikkelsen. Foto: Morten Nielsen

Er den hurtigste elev i 8. klasserne på Brorsonskolen i Varde en pige? Det vil vise sig. Elever laver i denne uge sportskonkurrencer og derpå artikler om OL på skolen.

Varde: Mille Jensen, 14 år, påtager sig gerne favoritværdigheden, når 8. klasserne på Brorsonskolen i Varde i denne uge afholder OL. Klassekammeraten Ebbe Stage er enig i, at det er Mille, der er favorit. - Jeg vil gerne være underdog, og så den, der måske overrasker, siger Ebbe Stage. Det er i 400 meter løb, at der er lagt op til, at den hurtigste elev meget vel kan vise sig at være en pige. Det hører da også med til historien, at Mille Jensen rent faktisk dyrker sprint i foreningen Esbjerg Atletik og Motion på et meget ambitiøst niveau. - Jeg trænede rigtig meget i sommerferien, sige Mille I øjeblikket træner Mille tre gange om ugen i Esbjerg plus nogle intervalløb i fritiden på vejene omkring Varde.

jeg er ikke den hurtigste på fodboldholdet. Til gengæld er jeg god til at løbe langt. Ebbe Stage, ambitiøs fodboldspiller

Mille og Ebbe går i 8. klasse og er venner og respekterer hinanden uanset udfaldet af dysten, som er lidt pigerne mod drengene. Foto: Morten Nielsen

De træner begge meget Hendes form er da også så god, at hun for nylig løb de 400 meter på 1:06 ved et skolestævne. Klassekammeraten Ebbe Stage løb på 1:08, han fik lov til at prøve igen, og fik høvlet et sekund af, men manglede altså stadig et sekund i at slå Mille. Ebbe var dermed den næsthurtigste i klassen, og han dyrker også sport på højt niveau. Ebbe træner fodbold fem gange om ugen og spiller oven i en kamp i Varde IF. - Men jeg er ikke den hurtigste på fodboldholdet. Til gengæld er jeg god til at løbe langt, siger Ebbe, der er altså ikke er helt så meget på hjemmebane, når det gælder sprint, som Mille er.

Christina Mikkelsen er lærer og underviser blandt andet i avisproduktion. Den ringste nyhed er jo ikke en overaskelse, for eksempel at den hurtigste elev i 8. klasse er en pige. Foto: Morten Nielsen

Nyhedskriterium: Overraskelse OL i denne uge skal ikke være kun være en sportskonkurrence. Det ugelange projekt skal også munde ud i, at eleverne i de tre 8.-klasser skal producere aviser. Mille og Ebbes lærer Christina Mikkelsen forklarer, at aviserne skal rumme reportager, baggrundsartikler og nyheder. Christina har tidligere undervist i avisproduktion og har efterhånden en del års erfaring. Hun nævner for eleverne, at der findes nogle nyhedskriterier, og et af nyhedskriterierne er, at man i mange tilfælde vinkler nyheder på overraskelse. Og en overraskelse kan jo være, at den hurtigste elev i 8. klasse er en pige, lyder lærerens bud.