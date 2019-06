Tæt løb i socialdemokratiet: Ung komet puster den gamle kæmpe i nakken

Det er et tæt løb mellem Niels Ole Beck og Christian Rabjerg. Det bidrog til at sikre et godt valg til S.

Det betyder, at Socialdemokratiet samlet går frem med 3,7 procent. Det er kredsens spidskandidat, Niels Ole Beck, naturligvis glad for.

Folketingsmedlem har gennemslagskraft

Men han erkender, at Christian Rabjerg Madsen som etableret folketingsmedlem har en gennemslagskraft, som er svær at hamle op med.

Det gælder for eksempel på miljøområdet, som fylder meget i Varde Kommune - for eksempel i Kærgård-giftdepotet ved Vesterhavet.

Niels Ole Beck anerkender samtidig, at kandidaterne udefra bidrager til, at S får et godt resultat i Varde for tredje valg i træk. Det glæder ham.

Niels Ole Beck er for tredje gang folketingskandidat i Varde Kredsen, som typisk ikke giver valg til Socialdemokratiet.