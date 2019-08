Det var her i Højesteret, at Varde Kommune tabte en sag, hvilket betyder, at kommunen skal betale cirka 21 millioner kroner til Guldborgsund Kommune. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Guldborgsund Kommune vandt over Varde Kommune i højesteret og skal nu have cirka 21 millioner kroner fra den vestjyske kommune. Nu frygter kommunen, at sagen også kan ende med en ekstra bøde til staten på 11-12 millioner kroner.

Varde Kommune: Efter at have tabt i Højesteret skal Varde Kommune nu betale cirka 21 millioner kroner til Guldborgsund Kommune. Men nu viser det sig, at den regning muligvis betyder, at Varde Kommunes serviceudgifter bliver for høje i 2019. Og så kan staten opkræve en bøde på helt op til 11-12 millioner kroner. Det er en lidt teknisk sag, som endnu ikke er afgjort. Men det centrale er, at kommunerne i Danmark er blevet pålagt at holde deres budgetter. Ellers får de det, der kaldes en sanktion, men som i daglig sprog kan kaldes en bøde eller en strafafgift. Varde Kommune kan bruge cirka 2,144 milliarder kroner på service, før den får denne bøde. I øjeblikket ser det ud til, at kommunen bruger denne ramme fuldt ud.

Guldborgsundsagen En mand, der har haft flere perioder som hjemløs, boede i Blaabjerg Kommune frem til 2005.

9. juli 2006 blev den dengang 27-årig mand indskrevet på Forsorgshjemmet Saxenhøj. 39 dage senere rejste han igen. Siden har Guldborgsund Kommune betalt alle regninger for manden.

I 2008 begik manden et bankrøveri og efter et ophold på psykiatrihospitalet i Dianalund har han været mandsopdækket, hvilket koster cirka to millioner kroner om året.

I juni 2019 besluttede Højesteret, at Varde Kommune skal betale 21 millioner kroner til Guldborgsund Kommune og fremover betale for mandsopdækningen.

Er udgiften til Guldborgsund service? Det centrale er nu, om det tæller som en serviceudgift, når Varde Kommune udbetaler de 21 millioner kroner til Guldborgsund Kommune. Hvis det er en serviceudgift, betyder det, at Varde Kommune bruger 21 millioner kroner mere end budgetteret på service. - Så får vi virkelig et smæk over fingrene, siger borgmester Erik Buhl (V). Han fortæller, at bøden kan være på op til 11-12 millioner kroner. Kommunen har bedt om hjælp til at få spørgsmålet afklaret hos både KL - kommunernes landsforening - og sit revisionsselskab. - Det vil være yderst træls, hvis vi yderligere skal straffes med en 11-12 millioner kroner som en strafafgift til statskassen. Så føler vi os for alvor snydt, siger borgmesteren.

Håber på retfærdighed Kommunen er i gang med at mindske udgifterne på handicap-, psykiatri- og udsatteområdet samt på sygedagpenge. Men risikoen for en bøde til staten kommer ikke i sig selv til at betyde, at kommunens institutioner får besked om at spare resten af året, ligesom der heller ikke bliver skrevet en bøde til staten ind i næste års budget: - Vi laver budget i tiltro til, at der er lidt retfærdighed, og vi ikke skal betale strafafgift for de penge, siger Erik Buhl.