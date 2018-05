Tab har gjort købmanden til en anden: - En overgang syntes jeg, jeg havde spildt mit liv på arbejde

Niels Kristian Hansen, alias Købmand Hansen: - Jeg har altid været glad for at gå på arbejde, bortset fra to gange efter indbrud. Der gad jeg ikke mere. Foto: Chresten Bergh

Købmand Hansen fejrer fredag 50 års jubilæum i Henne Strand. Festen er en glædens dag, for efter at hans søn er kommet med i forretningerne, giver livet og arbejdet atter mening.

Henne: Udefra ser alt lykkeligt ud. Købmand Hansen er solbrun og venlig og indehaver af Henne Strands største forretninger. Men for kun få år siden var det hele meget trist. I 2009 mistede han sin elskede Grete, og i 2013 døde datteren Mette. - Ingen skal opleve at miste et barn. Der var nogle år, hvor jeg følte, jeg havde spildt mit liv på arbejde, siger han. Når han er kommet ovenpå igen, skyldes det, at sønnen, Carsten Hansen, er kommet med hjem i butikken. De to har indledt et generationsskifte, der om tre år gør sønnen til ejer af de samlede forretninger i "Købmand Hansen Henne Strand". - Vi passer på hinanden, siger Carsten Hansen. Han er 46 år, og han har været ude at prøve sig af, inden han er kommet hjem. Han er udlært købmand og har været i udlejningsbranchen, og blandt andet været selvstændig købmand i Vejers i fem år.

Jubilæumsfest Købmand Hansen har fejret jubilæum med alle medarbejdere ved en fest i hallen ved Blaabjerg Friskole i Stausø.



Fredag er der reception fra klokken 14-16 for inviterede samarbejdspartnere og forretningsforbindelser. Fra klokken 16.30 til 20 er der inviteret reception for alle de sommerhusejere, der lejer ud via Købmand Hansens Feriehusudlejning.



Klokken 16.30 går underholdning i gang på scenen midt i hovedgaden. Først med Motor Mille, og derefter, klokken 17.15, med Onkel Reje.



Klokken 18.15 spiller Popnitz, klokken 20.15 Hardinger Band og klokken 22.15 Dodo and the Dodos.

Han ville kun være købmand Der kan dog kun være én Købmand Hansen, og indtil den dag, han vælger at stoppe, er dét Niels Kristian Hansen. Den ældste søn i en søskendeflok på syv fra Hemmet, som, fra han var helt lille, drømte om at blive købmand. - Jeg har kun fået tæsk af min far to gange. Den ene gang var, da jeg skulle luge gulerødder med min lillesøster og stak af om til købmanden i stedet for. Den anden gang var, da jeg havde fået min fætter på ferie fra Lydum, men efter et par dage hellere ville være omme ved købmanden og stak af igen, siger han. Han griner. For det hele endte godt. Han kom i lære hos købmanden, Niels Storgaard, i Hemmet, da han var 14 år, og hans far, der havde slidt sig op på at grave grøfter, nåede at opleve sønnens succes. Han var 24, da han købte købmandsbutikken i Henne. Dengang lå den på hjørnet af Strandvejen og Klitvej. Niels Kristian Hansen var 24 år, han var blevet gift med Grete, og han havde sparet en stor del af de 350.000 kroner op. Sælgerne, Magnus og Johanne Enggaard Larsen, stillede et krav, som han kan takke en stor del af sin succes for. - Jeg ville egentlig ikke have overtaget udlejningen. Den stod Johanne Enggaard for, men jeg havde aldrig arbejdet med udlejning før, siger købmand Hansen og fortsætter: - Men det var et krav. Ellers ville de ikke sælge til mig.

Udlejning er genial Dermed blev det. Og allerede i løbet af den første vinter gik det op for ham, at det var genialt. - Jeg fandt også ud af, at det passede perfekt med vores døgnrytme. Om dagen passede jeg købmandsbutikken, og om aftenen, mens jeg ventede på, at Grete kom hjem fra aftenvagt på Varde Sygehus, tog jeg mig af udlejningen, siger han. I dag har Købmand Hansens feriehusudlejning 800 sommerhuse i sin stald, og senest har købmanden bygget stort bageri og café overfor købmandsbutikken. Købmandsbutikken selv udvidede han første gang tre år efter, han havde købt den af ægteparret Larsen. Siden er den udvidet flere gange. Før han købte, var butikken kun sæsonåbent. Fra første dag som ejer, som egentlig var 20. januar 1968, indførte Niels Kristian Hansen helårs-åbent og tog navnet Købmand Hansen. - Når jeg ikke lige kunne være i butikken, hængte jeg en seddel på døren om, hvornår jeg var tilbage. Så kunderne vidste præcis besked, siger han.

Fra ene mand til 200 Første vinter var han alene om alt. Året efter ansatte han en dreng til at hjælpe. I dag har de samlede forretninger over 200 medarbejdere om sommeren og 40-50 medarbejdere året rundt. Heraf flere, der har været med næsten fra start. - Jeg har haft gode hjælpere altid. Jeg kunne aldrig have gjort det alene, siger købmanden. Hans advokat og mangeårige ven, advokat Vagn Husted fra Varde, har helt særligt spillet en stor rolle i, at virksomheden er blevet så stor. - Hver gang, der var en grund til salg på Strandvejen, puffede han til mig og sagde, at jeg skulle købe, siger han. Købmand Hansen er ikke kommet sovende til succesen. Han har altid arbejdet, og han arbejder stadig. Dog har han fået nogle faste rutiner, der bløder arbejdsdagen op, og så er han begyndt at deltage i ting, der ikke er arbejde. - Jeg holder en middagspause på en til to timer hver dag, og hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så lægger jeg mig udenfor, i det hjørne på grunden, hvor der er læ, siger han. Det forklarer hans solbrune kulør. Han bor i sommerhuset på en klitgrund på Hjelmevej, et par hundrede meter fra forretningen.