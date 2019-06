Syv kunstnere - én mission: De maler træer i Tambours Have

Lisbeth Holm er formand for KunstPunkt i Augustenborg. Hun elsker at male udenfor, og hun synes, det er spændende at møde nye kunstnere. Foto: André Thorup

Tambours Have holder kunstnerkoloni i denne weekend. Syv kunstnere maler ud fra temaet "træværk", og du kan også selv prøve at male i naturen.

Karlsgårde: Conni Schmidt, Augustenborg, er ved at male en græsplæne med en ske. Spartelteknik hedder det. Tina Asmussen, Hjerting, tegner skitser med blyant. Hanne Jacobsen, Nordals, har malet en baggrund med acrylmaling på forhånd og tegner nu et træ frem på lærredet med en blyant. Der er syv kunstnere i Tambours Have i denne weekend, og de er først lige begyndt på de kunstværker, de skal lave i løbet af weekenden, da JydskeVestkysten er forbi lørdag formiddag. De griber opgaven an på vidt forskellige måder. De her på kunstnerkoloni. Konceptet er, at kunstnerne har betalt 750 kroner, og så sørger havens medarbejdere og frivillige for, at kunstnerne bliver vartet op med måltider og lignende. Til gengæld arbejder de i haven og giver dermed havens besøgende en ny oplevelse. Til kunstnerkolonien er der desuden mulighed for, at både voksne og børn selv kan prøve at male.

Tambours Have Skræddermester Gerhard Tambour begyndte at plante en have ved Karlsgårde Sø i 1939, og han drev den indtil sin død i 1978. Haven er cirka 25.000 kvadratmeter.

I dag drives haven af Varde Kommune.

Vil du opleve kunstnerkolonien, så er der mulighed for det søndag mellem klokken 10 og 15.

Tina Asmussen, til venstre, fra Hjerting lever af at være kunstner. Hun har blandt andet arrangeret kurser. En af disse har Anna Olsen, til højre, været på. Hun elsker både Tambours Have og kunst, så hun havde ikke svært ved at vælge, hvad hun skulle denne lørdag. Foto: André Thorup

Fire sønderjyder De syv kunstnere er tre lokale og fire sønderjyder. De fire sønderjyder er tilknyttet Kunstværket og KunstPunkt i Augustenborg. Kunstværket er et tidligere rådhus, hvor kunstnere har fået arbejdsrum. KunstPunkt er en forening med over 200 kunstnere, der har eget udstillingslokale. Ved kunstnerkolonien er temaet "træværk", og det er Lisbeth Holm glad for, for hun er inspireret af træer, dog mest om vinteren. - Men jeg kan godt lide at male natur, siger hun. Helt anderledes er det for Else Frøsig, Gråsten. Hun har aldrig malet træer før, så hun tager det som en udfordring.

Edith Baun er allerede langt med et maleri kort efter klokken 10. Foto: André Thorup

Tips til gæsterne Kunstnerne siger samstemmende, at noget af det, de er kommet for, er at gå rundt og tale med andre kunstnere, som de ikke kender i forvejen, og blive inspireret. Men en anden særlig ting er også, at de står under hver sin pavillon i en park med besøgende, der kigger nysgerrigt med. Denne grå formiddag med lidt regn er det dog kun Anna Olsen, der er kommet sammen med sin mand. De bor i Sædding. Anna Olsen smutter forbi Tina Asmussens pavillon, for de kender hinanden. Anna Olsen har været elev ved et kursus, som Tina Asmussen stod bag. Hun fortæller, at hun også er begyndt at male skitser, før hun maler og kigger derfor nysgerrigt på, hvordan Tina Asmussen laver sine skitser. - Det er valmuer, siger Anna Olsen og peger på en af skitserne. - Nej, det er det ikke, men det kan det godt være for dig, siger Tina Asmussen. Hun forklarer, at skitserne helst ikke skal være så præcise, at man kan se, hvad det præcis er, hun har tegnet. Det må gerne udvikle sig til noget andet i processen. - Du skal ikke gøre det så pænt, lyder hendes råd til Anna Olsen. Anna Olsen er i øvrigt oprindeligt fra Als, så hun bliver glad for at høre, at der er kunstnere fra hendes hjemegn i haven.

Conni Schmidts far var haveinteresseret og kendte Gerhard Tambours, så hun er kommet i haven, siden hun var barn. Hun har derhjemme fundet et billede fra haven i 1979. Hun kalder sig stadig for nybegynder, når det gælder kunst. Her arbejder hun med en ske i stedet for pensel. Foto: André Thorup

Håber på tradition Tina Asmussen siger, at hun håber, kunstnerkolonien bliver årligt tilbagevendende, og det er også havens håb, fortæller eventkoordinator, Gitte Røn Dalsgaard. Hun roser i øvrigt Tambours Haves Venner. Uden de frivillige fra foreningen kunne arrangementet ikke lade sig gøre.

Hanne Jacobsen har lavet forarbejdet, så hun har ikke så meget fremme på bordet. Hun koncentrerer sig om detaljearbejdet. Hun har dog mere grej med, hvis hun får lyst till at begynde på et nyt værk. Foto: André Thorup

Berit Kyed er en af kunstnerne fra kunstforeningerne i Augustenborg. Hun har delt værksted på Kunstværket med Else Frøsig i otte-ni år. Foto: André Thorup

Else Frøsig har fredag taget en masse billeder i Tambours Have. - Jeg er meget fascineret af lyset, der falder ned mellem bladene, siger hun. Denne formiddag er hun nødt til at bruge billederne, for det er gråvejr, så lyset er helt anderledes. Foto: André Thorup

Maling skal der til. Foto: André Thorup