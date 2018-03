Tirsdag skiftede kommune og boligforening mening: Nu bliver rotteplagede familier genhuset

Rotter på 2. sal

Rotterne, der er i flere lejligheder og på altaner på Egernvej 11, 13 og 15, er kravlet op under blokkens facadeplader. Fordi det dermed er overfladerotter, dækker boligforeningen Domeas husejerforsikring ikke. Den dækker kun, hvis rotterne var kommet op via kloak.Når husejers forsikring ikke dækker, så dækker lejernes indboforsikringer heller ikke. Dermed står lejerne på Egernvej i et tomrum, og ingen har hidtil tilbudt genhusning.



Styrelsen for Patientsikkerhed, der tidligere hed embedslægeinstitutionen, siger, at man ikke skal bo med rotter. Og at kommunen som myndighed kan pålægge husejer, altså boligforeningen Domea, at den skal genhuse lejerne.



Det stod i JydskeVestkysten tirsdag.