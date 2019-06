Syge medarbejdere afviser ledelsens forklaringer: Direktøren må være misinformeret

Ledelsen i Sky-Light forklarer, at der har været en række sikkerhedsforanstaltninger i virksomheden i forbindelse med brugen af kemikaliet PMDA. Men der er ikke hold i forklaringerne, lyder det fra tre syge medarbejdere. De ser frem til at blive indkaldt til møde, så de kan få en afklaring i sagen.

Sådan lyder udmeldingen fra tillidsmand Eigil L. Pedersen, efter ledelsen i plastfabrikken Sky-Light har forklaret sig i sagen om de syv medarbejdere, der er blevet syge af at arbejde med kemikaliet PMDA. Over for Avisen Danmark har administrerende direktør Søren Kjær Larsen blandt andet forklaret, at medarbejderne fra slutningen af 2010 udelukkende har håndteret det farlige kemikalie i et lukket system.

Uopdateret mappe

De tre medarbejdere afviser ligeledes, at de i deres tid i virksomheden har set en seddel med påbud om at bruge masker, handsker og briller, sådan som ledelsen forklarer, og de afviser, at de kan have overset informationen i deres mailboks. Både Eigil L. Pedersen og Jørgen Henry Hansen husker mappen med arbejdspladsbrugsanvisningen, som ledelsen refererer til, men de fortæller, at den ikke var opdateret, og at der ingen informationer var i den om PMDA.

- Jeg ved ikke, hvor mange der har bladret den mappe igennem for at være sikker på, at databladet ikke var der, siger Eigil L. Pedersen og understreger, at der først senere dukkede et datablad op på engelsk.