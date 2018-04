Sydvestjyske Smagsoplevelser deltager i et EU-projekt, der skal forbedre distributionen

Varde: "Baltic Sea Food" er et EU-projekt, der skal gøre det nemmere for små producenter af kvalitetsfødevarer i 10 lande omkring Østersøen at få deres varer frem til restauranter med lokale råvarer på menuen, og her er sydvestlige Danmark udpeget til at være dansk testregion.

Business Region Esbjerg er en af 14 partnere i Baltic Sea Food og har lagt det i hænderne på fødevarenetværket Sydvestjyske Smagsoplevelser at teste og implementere nye distributionsløsninger.

- Det kan lyde simpelt at flytte varer fra et sted til et andet, men de lokale fødevarer ligger prismæssigt ofte i den høje ende, og derfor er det nødvendigt at finde så enkle og kosteffektive løsninger som muligt. Mange mindre producenter kører nu selv ud med deres produkter til kunderne, eller restauranterne henter selv produkter ved producenterne, og det er tidskrævende. I projektet får vi mulighed for at grave os ned i, hvordan lokale producenter i en række lande løser opgaven, og vi vil få viden og inspiration til at udvikle os yderligere som kulinarisk destination, siger projektkoordinator i Sydvestjyske Smagsoplevelser Knud Hjortlund Hansen i en pressemeddelelse.