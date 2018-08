Sydvestjysk Brandvæsen søger frivillige til beredskabet

Varde: Sydvestjysk Brandvæsen dækker Varde, Esbjerg og Fanø Kommuner med en hel vifte af opgaver, og dem bliver der ikke færre af i fremtiden - snarere tværtimod. Alene tørken har betydet et voldsomt pres på beredskabet, f.eks. når de frivillige brandvagter har patruljeret i Marbæk Plantage nordvest for Esbjerg for at vejlede de besøgende om afbrændingsforbuddet og opfordre til forsigtighed og omtanke i den knastørre natur. Og det er frivillige, der bemander samaritter-teltet ved store arrangementer og hjælper det primære beredskab i tilfælde af en katastrofe.

Der er brug for frivillige over en bred front: Både inden for tjenestegrenene Stab, Indsats & Klima, Førstehjælp & Samaritter og Indkvartering & Forplejning.

- Vi vil gerne være endnu mere robuste, så vi er parate til de hændelser, der kommer i fremtiden. Verden er usikker og forandrer sig hele tiden. Vi ser større og større klimahændelser: Vi har lige oplevet en ekstrem tørke, som vi ikke er vant til. Om efteråret og vinteren får vi ekstremt meget regn. Og det generelle sikkerhedsbillede gør, at vi også skal være forberedt på større hændelser," siger beredskabsinspektør Mads Jakobsen, i en pressemeddelelse fra Sydvestjysk Brandvæsen.