Nysø: Som fluer tiltrukket af en honningmad valfarter det svedende folk til Nysø i Søndre Plantage øst for Varde for at få sig en svalende dukkert.

Den gamle grusgrav er ret så stor og kan sagtens klare de mange badede. Men parkeringsforholdene lader meget tilbage, hvorfor folk parkerer i begge sider af grusvejen ned til søen, ligesom folk parkerer foran bommen. Og derved kan hverken brandvæsen eller en ambulance komme hurtigt ned til søen.

Og den går ikke ifølge beredskabschef Jens Mølgaard fra Sydvestjysk Brandvæsen, der dækker kommunerne Varde, Esbjerg og Fanø.

- Vi er rigtig glade for at få henvendelsen nu. For det er for sent, når vi står der i situationen, siger Jens Mølgaard.

Han har derfor mandag sendt en mand ud til Nysø for at bese forholdene. Og samtidig tager han fat i Vej og Park i Varde Kommune for at få sat skilte op med parkering forbudt på grusvejen og foran bommen ned til søen.