Sydvestjysk Brandvæsen beder om flere penge: Budgettet hænger ikke sammen

Sydvestjysk Brandvæsen beder om at få hævet budgettet med 1,1 millioner kroner om året. Vardes borgmester, Erik Buhl (V), vil gerne have "tygget tallene igennem", før han bevilger ekstra.

Varde/Esbjerg/Fanø: Flere penge eller besparelser. Sådan er valget for de lokale politikere i Beredskabskommissionen for Sydvestjysk Brandvæsen.

Budgettet hænger nemlig ikke sammen. Alene i 2018 er der udsigt til et underskud på over en halv million kroner, så egenkapitalen er snart væk. Derfor er brandvæsnets anbefaling til politikerne, at budgettet fra og med 2019 skal øges med 1,1 millioner kroner. Det er i øjeblikket usikkert, hvornår beredskabskommissionen holder næste møde.

På trods af de flere penge skriver Sydvestjysk Brandvæsen i sin indstilling til politikerne, at den kun budgetterer med begrænsede midler til udskiftning af materiel.

Vardes borgmester, Erik Buhl (V), er med i Beredskabskommissionen. Han fortæller, at han ikke er klar til at stemme for at bruge flere penge på brandvæsnet endnu.

- Jeg synes, vi skal lede med lys og lygte efter en måde at undgå at tilføre flere midler, men vi er heller ikke meget for at skrue på serviceniveauet. Det er en situation, vi skal have gennemanalyseret, siger han.

- Jeg vil godt have tygget tallene igennem.