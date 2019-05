Svineproducent får bøde for alvorlig arbejdsulykke

En ukrainsk landbrugspraktikant føler, at han er heldig at være i live efter en arbejdsulykke.

En af Danmarks største svineproducenter har fået en bøde på 60.000 kroner. Det skyldes, at svineproducentens virksomhed har overtrådt loven om arbejdsmiljø i forbindelse med en landbrugspraktikants arbejdsulykke. Det skriver Fagbladet 3F.

Den 30-årige landbrugspraktikant Andrii Ikin fra Ukraine kom sidste år alvorligt til skade med sine ben, da han arbejdede i en fodertank på en gård ved Henne i Sydvestjylland.

Svineproducent Martin Lund Madsens virksomhed er ansvarlig for, at rengøring i tanken ikke foregik "sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt". Det fremgår af Syd- og Sønderjyllands Politis bødeforelæg i sagen, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at virksomheden har betalt bøden på 60.000 kroner, og at sagen er afsluttet.

- Det er en arbejdsskade, som ikke må ske. Så jeg synes, at det er helt fair, at der er en konsekvens for virksomheden. Det har jeg overhovedet ingen problemer med. Jeg er kun ked af det, der skete, siger Martin Lund Madsen til Fagbladet 3F.

Andrii Ikin fik i januar 2018 en etårig ansættelseskontrakt som landbrugspraktikant hos Martin Lund Madsen, der blandt andet driver virksomheden Ny Vestergaard ApS nær Bramming. Her passede ukraineren blandt andet grise, ryddede op og vaskede stalden.

Arbejdsulykken skete 27. september 2018, da Andrii Ikin gjorde en 6.000 liters blandetank til foder rent indvendig. Praktikanten var kravlet ned i tanken for at gøre den ren med en højtryksrenser, og strømforbindelsen var ikke afbrudt. Mens ukraineren befandt sig i tanken, startede dens omrører, og han fik begge ben i klemme.

Kilde: Fagbladet 3F