Sven ønsker hurtigere hjælp efter muligt overgreb på adoptivdatter

Der er mistanke om, at Sven Ankerstjernes adoptivdatter har været udsat for et seksuelt overgreb på et bosted i Syd- og Sønderjylland. Nu ønsker han et nyt sted, hans adoptivdatter kan bo, men i øjeblikket mangler der plads.

Varde/Haderslev: Sven Ankerstjernes handicappede datter har sagt til en medarbejder på sit bosted, at en person har haft samleje med hende. Hun har sagt et fornavn, som er sammenfaldende med et navn på en tidligere medarbejder. Den tidligere medarbejder "blev opsagt fra sin stilling den 31. marts 2017 grundet uprofessionel ageren, da han havde aet hende på benet under et tæppe", som der står i en orientering fra bostedet, der ligger i Syd- eller Sønderjylland, til Varde Kommune. Medarbejderen har altså ikke arbejdet på institutionen i næsten et år.

Adoptivdatteren er 22 år, men ifølge papirer, som Sven Ankerstjerne har udleveret, fungerer hun som et lille barn. JydskeVestkysten kender adoptivdatterens identitet, men har valgt ikke at skrive hendes navn af hensyn til hende. JydskeVestkysten har vurderet på baggrund af oplysninger fra Sven Ankerstjerne om kvindens generelle kognitive kompetencer, at hun ikke er mentalt i stand til at lade sig interviewe.

På baggrund af mistanken om overgreb, og at det først nu kommer frem, at den tidligere vikar har aet hende på benet under et tæppe, har Sven Ankerstjerne mistet tilliden til bostedet. Derfor vil han have hende ind på et andet bosted, men det kan ikke lade sig gøre lige med det samme. I et referat fra et møde 12. februar fremgår det, at en teamleder fra Varde Kommune foreslår, at adoptivdatteren kan blive boende på det nuværende bosted en måned mere, mens der bliver fundet et sted i Varde Kommune, men det afslår forældrene på mødet. Derfor bor adoptivdatteren nu hos Sven Ankerstjernes ekskone, og kommunen har tilbudt et aktivitets- og samværstilbud, indtil der er en plads ledig på et lokalt bosted.