Sur smiley og bøde til højt profileret slagterbutik under hedebølge i ferieby

Pølser i en udstillingsmontre var 11,8 grader varme under hedebølge den sidste uge i august. Slagter Theilgaard i Blåvand har blot otte dage senere haft et opfølgende kontrolbesøg og allerede genvundet den glade smiley.

Blåvand: En afdeling af den højt profilerede kæde af slagterbutikker - Slagter Theilgaard - fik den 27. august en sur smiley og et bødeforlæg i butikken i turistbyen Blåvand. Det var ved et kontrolbesøg den 27. august, en meget varm dag, at butikken fik tildelt et bødeforlæg på 5000 kroner.

Den sure smiley skyldes ganske enkelt en for høj temperatur i butikkens udsalgsmontre med åben front. Lufttemperaturen var 12,4 grader.

Det betød, at temperaturen i hakket oksekød var på 9,8 grader, hakket flæskekød 10,6 grader og i frankfurtere var den 11,8 grader. Ifølge Fødevarestyrelsens hjemmeside bør let fordærvelige varer ikke opbevares i temperaturer på over fem grader.

"Der var mere end 20 pakker af hver af de målte produkter i pakken", anfører Fødevarestyrelsen i rapporten