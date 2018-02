Sur smiley og bøde til Dagli'Brugsen: Afgående uddeler lover rengøring før nyt kontrolbesøg

Virksomheden fremtræder generelt dårligt rengjort, konstaterer kontrolrapporten om brugsen i Alslev. Uddeleren fratræder snart, men oplyser, at der er formildende omstændigheder vedrørende det seneste kontrolbesøg.

Alslev: Dagli'Brugsen i Alslev har fået en sur smiley og en bøde i forbindelse med et kontrolbesøg i slutningen af januar. Den sure smiley vedrører rengøringen. Det anføres som første punkt i rapporten, at "virksomheden fremtræder generelt dårligt rengjort".

Her et uddrag af rapporten:

Den tilsynsførende bemærker, at bake off-afdelingen, hvor produkterne ligger åbent fremme, fremstod snavset. Bag ved et computerbord ved siden af bake off-afdelingen var der ikke gjort rent i lang tid. Her var der ophobninger af støv, spindelvæv og papir samt en klud. Der lå desuden tomme flasker.

I afdelingen med apotekervarer var der spindelvæv oven over medikamenterne.

I selve bagerafdelingen var hylderne ikke rengjorte med belægninger af støv og fedt. Her blev der desuden observeret gammelt brød.

På tørvarelageret virkede et område ikke rengjort, bemærker den tilsynsførende i rapporten. Her lå blandt andet jord og gulvvaskeklude.

Det bemærkes, at der er huller i gulvet i selve butikken, og at disse kan være en hindring for rengøringen.