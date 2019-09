Sur smiley og bøde: Fødevarer var for varme i fiskebutik

Blåvand: Fiskehjørnet på Hvidbjerg Strandvej i Blåvand måtte indkassere en sur smiley, og butikken har modtaget et bødeforlæg på 5000 kroner. Det skete, da Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg den 28. august - en meget varm sensommerdag.

Her blev der fundet for varme fisk i nogle montrer. I den ene montre var der rejer. Temperaturen i disse blev målt til 12,8 grader, karryrejer 13,4 grader og røget ål uden skind 16,4 grader. Lufttemperaturen blev målt til 11,2 grader.

I den anden var lufttemperaturen 10,4 grader og den ferske laks var 8,2 grader. Ifølge Fødevarestyrelsens hjemmeside, så kommer en veliset fisk ned på en temperatur på blot to grader.

I den sidste montre var der røgede produkter, som var på 12,5 og 13 grader. Virksomheden fik lov til at sælge disse, da der var dokumentation for, at de var modtaget samme dag. Men de var for varme til at følge en procedure i butikken om at gemme usolgte røgede produkter til næste dag.