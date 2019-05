Superintelligent elev skilte sig ud: Skolegangen var ikke så let

Signe Jacobsen voksede op med en mor, som er visionær landmand. Men det at være superintelligent er ikke altid lige let. Det har mor og datter en del eksempler på.

- Det er så længe siden, at jeg ikke kan huske det, siger Signe Jacobsen om at blive testet.

- Tidligere har vi aldrig nævnt for andre, at Signe har så høj en intelligenskvotient. For Signe er jo meget mere end blot en høj IQ, tilføjer Marije Jacobsen.

Mor Marije Jacobsen, 43 år, driver et landbrug med 140 jerseykøer. Hun stammer fra Holland, men har nu i mere end halvdelen af sit liv boet i Danmark. I den første del af Signes barndom var Marije enlig mor og landmand, og hun lægger ikke skjul på, at der er udfordringer ved at have et superintelligent barn. Senere er Marije blevet gift og driver nu gården med sin mand.

Hun kom tidligere i skole

Hun begyndte i Årre Skole et år tidligere end sine jævnaldrende. Senere kom Signe i Jerne Privatskole i Esbjerg. Det var hun glad for.

- Desværre gik skolen konkurs efter et år, siger Signe, der derpå gik i andre folkeskoler i Esbjerg, inden hun kom ind på den krævende IB-linje på Esbjerg Gymnasium.

Det har hun været glad for, selv om der er tale om et slags benspænd for sig selv - eller måske netop derfor. Pensum var for let for Signe i folkeskolen.

- Når vore karakterer, der går fra 1-7, skal omregnes til danske karakterer, vil vi miste noget, siger Signe Jacobsen, der så tager den forhindring med. For hun står så godt rustet i blandt andet engelsk, som hun er undervist på.

- Jeg er også glad for, at man på IB bliver bedømt på skriftlig eksamen. Jeg er ikke så meget for mundtlig eksamen, siger hun.