Nordenskov Volleys australske træner Brendan Garlick beretter om et fremragende første år i klubben, som han har valgt at forlænge kontrakt med efter sommerferien. Og følelserne er i den grad gengældt både spillere og andre involverede i Nordenskov.

Australske Brendan Garlick kan snart fejre sit første år som træner for Nordenskov Volleys ligaherrer, og har valgt at forlænge sin kontrakt med yderligere et år.

Den venlige men disciplinerede australier, der oprindelig er uddannet ingeniør, havde inden han landede i Nordenskov haft en sæson som træner den svenske volleyklub Örebro Volley, hvor han trænede klubbens ligakvinder.

Men efter nogen, som han selv vil kalde det, hårde lektioner fra ledelsen i den svenske klub, gik der ikke længe før han ledte efter et nyt sted at fortsætte sit europaeventyr:

- Jeg havde ikke i sinde om at tage hjem, så jeg sendte mails rundt til cirka 420 forskellige klubber verden over, og hørte af, om de gik og manglede en træner, siger Brendan Garlick.

Der tikkede også en mail ind til Nordenskovs klubledelse, der på daværende tidspunkt ikke manglede en træner. Men korrespondancen fortsatte, og omkring april sidste år var kontrakten på plads. Og med sig til Nordenskov tog Brendan de tre australske talentspillere Jordan Colotti, Malachi Murch og Tom Heptinstall, som han kendte fra talentholdssamlinger i Australien.