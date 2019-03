Succesrig tøjvirksomhed: Det var en erhvervsskandale, der fik gang i væksten

Skandale skadede ikke Dansk Uniform

I hvert fald blev tøj til ambulancefolk og andre ansatte i den præhospitale del af regionerne pludselig en stadig større del af aktiviteten i Dansk Uniform. Der kom mange ordrer fra landets fem regioner, fordi opgaven med Bios blev løst hurtigt og godt.

Hvad der så videre skete i Bios sagen har ikke skadet Dansk Uniform.

Virksomheden har fortsat en del opgaver og lavede for eksempel i denne uge en masse tøj til Nordsjællands Brandvæsen.

Men også lokalt har Dansk Uniform gode tider.

- Vi har lige vundet et udbud. Vi har fået ordren på at levere profiltøj til de ansatte i vej- og park i Varde Kommune, siger Iver Sørensen.

Dansk Uniform ligger i det sydlige Varde, og der er også kunder blandt nabofirmaerne i industrikvarteret ved Roustvej/Ribevej.

I øjeblikket kører Bios-sagen med beskyldninger mod konkurrenten Falck for at bruge ufine eller måske ulovlige metoder for at gøre livet surt for den hollandske konkurrent. Den lokale politiker i Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), fra Årre, mener i øvrigt at Bios-sagen kostede hans politiske liv. Men den gav så ekstra liv til Dansk Uniform.