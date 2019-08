For at opnå titlen som Elite, skal hoppen bestå egnethedstest, hvor den både rides af egen rytter og en fremmed rytter, ligesom den skal køres for vogn i enspand. Derudover skal den opnå 7,9 point i eksteriør og bevægelse.

Forleden var der kåring i Dansk Tyroler Haflingeravl, DTH, og her stillede Stutteri Fredensberg med hele 12 heste, som alle fik flotte bedømmelser. En af dem skilte sig dog helt særligt ud, nemlig hoppen Malea, der blev kåret som Elitehoppe. Det er første gang i Dansk Tyroler Haflingeravl, at en hoppe opnår så høje point.

Bedste danskavlede hoppe

Der var flere ting at fremhæve ved kåringen i DTH, blandt andet kunne Stutteri Fredensberg også bryste sig af at have avlet dagens bedste danskavlede hoppe, Candis af Fredensberg, der nu er ejet af Inge Lindholm-Clausen og Kim Remmer Frederiksen. Candis opnåede 7,6 point og stor ros i rideprøven.

Stutteriets unge 3-års hingst, Major af Fredensberg, klarede desværre ikke kåringen, han blev skilt fra med kun et point fra nåleøjet. Han fik dog flotte kommentarer med på vejen i sin egnethedstest, og der er derfor store forventninger til ham i sporten.

Stutteri Fredensberg avler selv to føl hvert år samt henter årligt to føl i Østrig for at få nyt blod til avlen. Ved siden af Stutteri Fredensberg driver familien også opstaldning på Fredensberg Hestecenter og Team Fredensberg Rytterklub.