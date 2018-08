Årre: Et stuehus på Vardevej i området Knoldeflod ved Årre udbrændte natten til onsdag. Der var ingen mennesker i stuehuset, og der var ingen dyr på gården.

Brandvæsenet blev alarmeret klokken 01.32. Indsatslederen fra Sydvestjysk Brandvæsen har ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi rapporteret om en bygning, der var overtændt, og at der var risiko for, at branden spredte sig til andre bygninger. Det vil samtidig sige, at der er nedstyrtningsfare.

Politiet vil nu undersøge den mulige årsag til branden.