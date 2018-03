Studerende fra Campus Varde udfordrede folketingspolitiker om flygtningepolitik

Varde: Hvad betyder antallet af flygtninge, der kommer til Danmark for vores velfærd og kultur? Har Danmark ved at deltage i krige selv været med til at skabe store strømme af flygtninge? Er partiets forslag til flygtningepolitik ren valgflæsk fra Socialdemokratiet, og gælder det i stedet om at hente vælgere tilbage fra DF?

Det var nogle af spørgsmålene, da elever fra HF og FVU - forberedende voksenundervisning, forleden inviterede det socialdemokratiske folketingsmedlem Troels Ravn til en duel på flygtningepolitik. Duellen foregik over to klokketimer.

- Eleverne var særdeles godt forberedte. De havde stor viden om emnet, og da flere også selv var flygtninge og havde erfaringer i forhold til integration, blev det et særligt godt møde. Jeg blev både udfordret og fik vigtig viden med hjem til Christiansborg og det politiske arbejde, fortæller Troels Ravn i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget optaget af, at vi er tydelige i vores krav til, at mennesker, som kommer til Danmark, skal vise vilje til integration, de skal uddanne sig, have job og bidrage til samfundet, siger Troels Ravn.