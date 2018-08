Strikkerne mødes hos Jane

- Men så lærer vi også andre strikkere at kende, siger Trine Høgh Rasmussen, der bor i Vejers.

Det er vævestrik, der er på programmet i dag, og de seks kvinder er kommet for at lære teknikken.

Ho: Seks kvinder og 12 strikkepinde er i gang i udestuen bag Ho Strik. Det er søndag, og her om sommeren er det lig med søndagsstrik.

De tre grupper kender ikke hinanden på forhånd, men får sig en snak med hinanden, mens de strikker. Det viser sig dog, at Ulla Schierning og Bente Anthonsen på forskellig vis har mødt Hanne Gram før.

De to sidste er Ulla Schierning og Bente Anthonsen, der er to veninder fra Esbjerg.

Derudover er Anni Gram, der fylder 89 år på søndag, kommet med sine to døtre. Det er Hanne og Inge Gram. Hanne Gram er oprindeligt fra Esbjerg, men bor nu i Hillerød. Hun tilbringer noget af sommeren i en hytte i Sjelborg.

Tager butikken med hjem

Det er ikke underligt, at Jane Johnsen, der ejer Ho Strik, gør noget for turister. De er nemlig en stor del af hendes kundekreds.

Mange lærer hendes butik at kende, når de er på sommerferie på Vestkysten, og nogle beholder hun som kunder om vinteren.

- De tager mig med hjem, smiler Jane Johnsen.

Det er via webshoppen, at turisterne kan blive ved med at købe garn og andet fra Ho Strik.

Søndagsstik fortsætter august ud samt et par søndage i september. På søndag er temaet dobbeltstrik og søndagen efter er det sjaler. Temaet for gangene derefter er endnu ikke fastlagt. Åbningstiden er 13-16, og det er samme åbningstid, som butikken har om søndagen. Jane Johnsen forlader derfor også udestuen, hvis der er kunder i butikken, der skal betale.